Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Во вторник, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах. RegioNews следит за развитием событий

Фото: flickr

Во вторник, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах. RegioNews следит за развитием событий

04 марта 2020

18.33 Коронавирус. В Сумах ограничили проведение совещаний, конференций и культмассовых мероприятий

14:51 У трех черновчан, госпитализированных сегодня, не нашли признаков коронавируса

14:48 Коронавирус: в Харькове будут мониторить рынки

В Харькове на рынках, в торговых центрах и местах массового скопления людей будет принят ряд мер по предупреждению распространения ОРВИ и коронавируса

14:03 В Киеве из-за коронавируса ограничили доступ родителей к школам

Всем детям измеряют температуру, моют и дезинфицируют помещения школ и садиков, проводятся беседы с детьми о соблюдении правил гигиены

13:19 В Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус

13:18 В Украине шесть потенциально больных на коронавирус - замминистра

13:11 Во Львове до сих пор нет тест-систем для проверки на коронавирус

12:52 У студента-медика из Черновцов подозревают коронавирус

12:51 Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине и отметила скоординированную работу украинских учреждений здравоохранения после выявления первого случая инфицирования коронавирусом

12:26 Во Львове создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу

11:21 Медики рассказали о состоянии больного коронавирусом черновчанина

Клинических признаков пневмонии у мужчины нет, динамика положительная

10:03 В Черновцах из-за коронавируса дезинфицируют троллейбусы

Руководитель городского управления по благоустройству проверил троллейбусы перед выездом на маршрут

08:53 В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения китайского коронавируса на территории страны

03 марта 2020

22:53 Глава Черновицкой ОГА проводит срочный брифинг по коронавирусу

21:19 В Черновцах по требованию соседей госпитализировали жену больного коронавирусом

До этого женщина находилась в самоизоляции. Она чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни у нее нет

20:46 В Черновцах соседи больного коронавирусом угрожают перекрыть дорогу, если его жену не госпитализируют

В Черновцах жители дома на улице Русской, в которой проживает семья черновчанина, у которого обнаружили коронавирус, обещают перекрыть дорогу, если жену больного медики не изолируют до шести часов утра 4 марта

18:44 Больной коронавирусом черновчанин сегодня празднует день рождения

17:57 В инфекционном отделении Черновицкой больницы, где находится больной коронавирусом, дежурят семь врачей

16:45 Коронавирус в Черновцах: мэрия отчиталась о мерах безопасности

В школах проведут уроки о коронавирусе, водителям и кондукторам общественного транспорта выдают маски, а на рынках работают медпункты. Ажиотажа в черновицких магазинах и аптеках пока нет

15:45 Виталий Кличко отчитался о готовности Киева к случаям коронавируса

В столице дезинфицируют общественный транспорт и кареты "скорой", заказаны экспресс-тесты для аэропортов, а с завтрашнего дня во всех школах и садиках детям будут измерять температуру

15:28 Заместитель председателя Черновицкой ОГА опровергла фейк о 35 изолированных из-за коронавируса

15:11 Первый случай коронавируса в Украине: реакция соцсетей

14:50 Пограничники, которые проверяли больного коронавирусом, чувствуют себя хорошо

14:36 В Черновцах из-за коронавируса рекомендуют ограничить массовые мероприятия

В городе будут дезинфицировать общественный транспорт и усилят контроль на предприятиях и в организациях, работает горячая линия по вопросам коронавируса

14:22 Анализы зараженного коронавирусом украинца отправят в Лондон

Анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ

14:04 Во Львовской области 7 человек проверяли на коронавирус

13:50 В Черновцах и области пока не будут объявлять карантин в школах из-за коронавируса

В черновицких школах сообщают также о том, что получили распоряжение не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и гриппа

13:17 Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус

13:15 Из-за коронавируса могут измениться правила вызова врача и "скорой"

В Украине на некоторое время могут быть внесены изменения в правила вызова скорой помощи и врачей

13:09 Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса

13:04 Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с зарегистрированным первым случаем заражения коронавирусом в Украине полностью контролируется

12:58 Эпидемиологи срочно проверяют людей, которые путешествовали с больным коронавирусом

12:45 Сохраняйте спокойствие: Гончарук отреагировал на появление коронавируса в Украине

После появления информации о первом случае инфицирования коронавирусом в Украине Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сохранять спокойствие

12:35 Коронавирус в Украине: маска не спасет - Минздрав

12:29 Состояние больного коронавирусом мужчины стабильное

Угрозы его жизни пока нет. Жена больного находится в самоизоляции у себя дома. Врачи отрабатывают ближайшее окружение больного

11:33 В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса

Во время брифинга Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.

Больной попал в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в субботу, 29 февраля. Грипп у него не подтвердился, поэтому анализы отправили в Киев в Центр общественного здоровья.