Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 марта 2020
18.33 Коронавирус. В Сумах ограничили проведение совещаний, конференций и культмассовых мероприятий
14:51 У трех черновчан, госпитализированных сегодня, не нашли признаков коронавируса
14:48 Коронавирус: в Харькове будут мониторить рынки
В Харькове на рынках, в торговых центрах и местах массового скопления людей будет принят ряд мер по предупреждению распространения ОРВИ и коронавируса
14:03 В Киеве из-за коронавируса ограничили доступ родителей к школам
Всем детям измеряют температуру, моют и дезинфицируют помещения школ и садиков, проводятся беседы с детьми о соблюдении правил гигиены
13:19 В Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус
13:18 В Украине шесть потенциально больных на коронавирус - замминистра
13:11 Во Львове до сих пор нет тест-систем для проверки на коронавирус
12:52 У студента-медика из Черновцов подозревают коронавирус
12:51 Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине и отметила скоординированную работу украинских учреждений здравоохранения после выявления первого случая инфицирования коронавирусом
12:26 Во Львове создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу
11:21 Медики рассказали о состоянии больного коронавирусом черновчанина
Клинических признаков пневмонии у мужчины нет, динамика положительная
10:03 В Черновцах из-за коронавируса дезинфицируют троллейбусы
Руководитель городского управления по благоустройству проверил троллейбусы перед выездом на маршрут
08:53 В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения китайского коронавируса на территории страны
03 марта 2020
22:53 Глава Черновицкой ОГА проводит срочный брифинг по коронавирусу
21:19 В Черновцах по требованию соседей госпитализировали жену больного коронавирусом
До этого женщина находилась в самоизоляции. Она чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни у нее нет
20:46 В Черновцах соседи больного коронавирусом угрожают перекрыть дорогу, если его жену не госпитализируют
В Черновцах жители дома на улице Русской, в которой проживает семья черновчанина, у которого обнаружили коронавирус, обещают перекрыть дорогу, если жену больного медики не изолируют до шести часов утра 4 марта
18:44 Больной коронавирусом черновчанин сегодня празднует день рождения
17:57 В инфекционном отделении Черновицкой больницы, где находится больной коронавирусом, дежурят семь врачей
16:45 Коронавирус в Черновцах: мэрия отчиталась о мерах безопасности
В школах проведут уроки о коронавирусе, водителям и кондукторам общественного транспорта выдают маски, а на рынках работают медпункты. Ажиотажа в черновицких магазинах и аптеках пока нет
15:45 Виталий Кличко отчитался о готовности Киева к случаям коронавируса
В столице дезинфицируют общественный транспорт и кареты "скорой", заказаны экспресс-тесты для аэропортов, а с завтрашнего дня во всех школах и садиках детям будут измерять температуру
15:28 Заместитель председателя Черновицкой ОГА опровергла фейк о 35 изолированных из-за коронавируса
15:11 Первый случай коронавируса в Украине: реакция соцсетей
14:50 Пограничники, которые проверяли больного коронавирусом, чувствуют себя хорошо
14:36 В Черновцах из-за коронавируса рекомендуют ограничить массовые мероприятия
В городе будут дезинфицировать общественный транспорт и усилят контроль на предприятиях и в организациях, работает горячая линия по вопросам коронавируса
14:22 Анализы зараженного коронавирусом украинца отправят в Лондон
Анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ
14:04 Во Львовской области 7 человек проверяли на коронавирус
13:50 В Черновцах и области пока не будут объявлять карантин в школах из-за коронавируса
В черновицких школах сообщают также о том, что получили распоряжение не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и гриппа
13:17 Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
13:15 Из-за коронавируса могут измениться правила вызова врача и "скорой"
В Украине на некоторое время могут быть внесены изменения в правила вызова скорой помощи и врачей
13:09 Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
13:04 Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с зарегистрированным первым случаем заражения коронавирусом в Украине полностью контролируется
12:58 Эпидемиологи срочно проверяют людей, которые путешествовали с больным коронавирусом
12:45 Сохраняйте спокойствие: Гончарук отреагировал на появление коронавируса в Украине
После появления информации о первом случае инфицирования коронавирусом в Украине Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сохранять спокойствие
12:35 Коронавирус в Украине: маска не спасет - Минздрав
12:29 Состояние больного коронавирусом мужчины стабильное
Угрозы его жизни пока нет. Жена больного находится в самоизоляции у себя дома. Врачи отрабатывают ближайшее окружение больного
11:33 В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
Во время брифинга Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.
Больной попал в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в субботу, 29 февраля. Грипп у него не подтвердился, поэтому анализы отправили в Киев в Центр общественного здоровья.
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