Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака

Пока он не чувствует никаких симптомов болезни

Пока он не чувствует никаких симптомов болезни

Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время сдаст ПЦР-тест на наличие коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров, передает RegioNews.

Шмыгаль здоровый и работает. Но, учитывая новости, в ближайшее время конечно сдаст тест", - сказал собеседник агентства.

Издание передает слова своих собеседников, что премьер-министр чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов болезни.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.