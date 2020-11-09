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09 ноября 2020, 18:24 109

Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака

09 ноября 2020, 18:24 109
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Пока он не чувствует никаких симптомов болезни
Фото: Кабмин
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время сдаст ПЦР-тест на наличие коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров, передает RegioNews.

Шмыгаль здоровый и работает. Но, учитывая новости, в ближайшее время конечно сдаст тест", - сказал собеседник агентства.

Издание передает слова своих собеседников, что премьер-министр чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов болезни.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

коронавирус Кабмин Владимир Зеленский Денис Шмыгаль тесты
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