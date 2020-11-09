Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака
Пока он не чувствует никаких симптомов болезни
Пока он не чувствует никаких симптомов болезни
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время сдаст ПЦР-тест на наличие коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров, передает RegioNews.
Шмыгаль здоровый и работает. Но, учитывая новости, в ближайшее время конечно сдаст тест", - сказал собеседник агентства.
Издание передает слова своих собеседников, что премьер-министр чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов болезни.
Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.
Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.
Глава Офиса президента Ермак тоже заболел коронавирусомВсе новости »
09 ноября 2020, 17:52Зеленский рассказал, сколько будет длиться карантин выходного дня
09 ноября 2020, 15:29Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине
07 ноября 2020, 17:15
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя