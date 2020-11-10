Больной коронавирусом Зеленский провел первое совещание на самоизоляции: говорил об "Энергоатоме"

Во время совещания было акцентировано на необходимости усиления правительством выполнения функций по управлению НАЭК "Энергоатом"

Во время совещания было акцентировано на необходимости усиления правительством выполнения функций по управлению НАЭК "Энергоатом"

Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел первое селекторное совещание, находясь на самоизоляции после того, как узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщили в пресс-службе президента, пишет RegioNews.

Отмечается, что совещание было посвящено вопросам работы НАЭК "Энергоатом".

Глава государства ознакомился с ходом выполнения указа президента Украины №406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики" от 22 сентября 2020 года.

"По результатам обсуждения текущего состояния НАЭК "Энергоатом" Владимир Зеленский подчеркнул необходимость безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией за поставленную электроэнергию, что позволит обеспечить ее дальнейшую стабильную работу и в полной мере финансировать программы капитальных инвестиций, направленные на развитие и поддержание безопасности эксплуатации АЭС", - говорится в сообщении.

Также было подчеркнута необходимость усиления правительством выполнения функций по управлению НАЭК "Энергоатом" в соответствии с упомянутым указом и ускорения разработки и принятия необходимых законодательных изменений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров принимает меры по урегулированию вопроса погашения задолженности перед НАЭК "Энергоатом", корпоратизации и передачи функций по управлению компанией правительства, имеющей целью улучшения ее финансового положения и повышения качества управления.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел на коронавирус.

Впоследствии появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел COVID-19.