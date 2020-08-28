Коронавирус в Украине: за сутки заразились 2438 человек

За прошедшие сутки 48 больных умерли, 866 человека выздоровели

За прошедшие сутки 48 больных умерли, 866 человека выздоровели

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По состоянию на 28 апреля в стране с начала пандемии зафиксировано уже 114 497 случаев заражений, 55 083 случая выздоровления и 2451 летальный случай.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество случаев за последние сутки в Украине зарегистрировано в городе Киев - 251 случай. Харьковская область - 242 случая, Тернопольская область - 243 случая, Львовская область - 215, Одесская область - 214, Ивано-Франковская область - 176, Черновицкая область - 155 случаев", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, в Киеве зафиксировано больше всего новых случаев за сутки – 251, и это самый больший суточный прирост с марта. За прошедшие сутки в городе умерли 9 больных. Еще 92 новых случая и 2 летальных зафиксированы в Киевской области.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 3800 случаев;

Волынская область — 5320 случаев;

Днепропетровская область — 2162 случая;

Донецкая область — 1318 случаев;

Житомирская область — 3063 случая;

Закарпатская область — 7302 случая;

Запорожская область — 1487 случаев;

Ивано-Франковская область — 8661 случай;

Кировоградская область — 790 случаев;

Киев — 12719 случаев;

Киевская область — 5397 случаев;

Львовская область — 13978 случаев;

Луганская область — 274 случая;

Николаевская область — 1077 случаев;

Одесская область — 6751 случай;

Полтавская область — 705 случаев;

Ровенская область — 8921 случай;

Сумская область — 1361 случай;

Тернопольская область — 5478 случаев;

Харьковская область — 8444 случая;

Херсонская область — 374 случая;

Хмельницкая область — 2194 случая;

Черновицкая область — 9855 случаев;

Черкасская область — 1390 случаев;

Черниговская область — 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 27 августа в Украины за сутки заразились 1974 человека, а выздоровели 763 человека.

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