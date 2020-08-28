09:56  28 августа
Коронавирус в Украине: за сутки заразились 2438 человек
10:56  27 августа
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет
08:18  28 августа
Сутки в ООС: под Авдеевкой стреляли из гранатомета
UA | RU
UA | RU
28 августа 2020, 09:56 4

Коронавирус в Украине: за сутки заразились 2438 человек

28 августа 2020, 09:56 4
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки 48 больных умерли, 866 человека выздоровели
За прошедшие сутки 48 больных умерли, 866 человека выздоровели
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 28 апреля в стране с начала пандемии зафиксировано уже 114 497 случаев заражений, 55 083 случая выздоровления и 2451 летальный случай.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество случаев за последние сутки в Украине зарегистрировано в городе Киев - 251 случай. Харьковская область - 242 случая, Тернопольская область - 243 случая, Львовская область - 215, Одесская область - 214, Ивано-Франковская область - 176, Черновицкая область - 155 случаев", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, в Киеве зафиксировано больше всего новых случаев за сутки – 251, и это самый больший суточный прирост с марта. За прошедшие сутки в городе умерли 9 больных. Еще 92 новых случая и 2 летальных зафиксированы в Киевской области.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 3800 случаев;
  • Волынская область — 5320 случаев;
  • Днепропетровская область — 2162 случая;
  • Донецкая область — 1318 случаев;
  • Житомирская область — 3063 случая;
  • Закарпатская область — 7302 случая;
  • Запорожская область — 1487 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 8661 случай;
  • Кировоградская область — 790 случаев;
  • Киев — 12719 случаев;
  • Киевская область — 5397 случаев;
  • Львовская область — 13978 случаев;
  • Луганская область — 274 случая;
  • Николаевская область — 1077 случаев;
  • Одесская область — 6751 случай;
  • Полтавская область — 705 случаев;
  • Ровенская область — 8921 случай;
  • Сумская область — 1361 случай;
  • Тернопольская область — 5478 случаев;
  • Харьковская область — 8444 случая;
  • Херсонская область — 374 случая;
  • Хмельницкая область — 2194 случая;
  • Черновицкая область — 9855 случаев;
  • Черкасская область — 1390 случаев;
  • Черниговская область — 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 27 августа в Украины за сутки заразились 1974 человека, а выздоровели 763 человека.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус Украина карантин болезнь пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Монополия ФЛП, или Кому принадлежат автовокзалы Буковины
Кампания в Мариуполе: новый бренд на витрине Ахметова
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »