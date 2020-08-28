Коронавирус в Украине: за сутки заразились 2438 человек
По состоянию на 28 апреля в стране с начала пандемии зафиксировано уже 114 497 случаев заражений, 55 083 случая выздоровления и 2451 летальный случай.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее количество случаев за последние сутки в Украине зарегистрировано в городе Киев - 251 случай. Харьковская область - 242 случая, Тернопольская область - 243 случая, Львовская область - 215, Одесская область - 214, Ивано-Франковская область - 176, Черновицкая область - 155 случаев", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, в Киеве зафиксировано больше всего новых случаев за сутки – 251, и это самый больший суточный прирост с марта. За прошедшие сутки в городе умерли 9 больных. Еще 92 новых случая и 2 летальных зафиксированы в Киевской области.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 3800 случаев;
- Волынская область — 5320 случаев;
- Днепропетровская область — 2162 случая;
- Донецкая область — 1318 случаев;
- Житомирская область — 3063 случая;
- Закарпатская область — 7302 случая;
- Запорожская область — 1487 случаев;
- Ивано-Франковская область — 8661 случай;
- Кировоградская область — 790 случаев;
- Киев — 12719 случаев;
- Киевская область — 5397 случаев;
- Львовская область — 13978 случаев;
- Луганская область — 274 случая;
- Николаевская область — 1077 случаев;
- Одесская область — 6751 случай;
- Полтавская область — 705 случаев;
- Ровенская область — 8921 случай;
- Сумская область — 1361 случай;
- Тернопольская область — 5478 случаев;
- Харьковская область — 8444 случая;
- Херсонская область — 374 случая;
- Хмельницкая область — 2194 случая;
- Черновицкая область — 9855 случаев;
- Черкасская область — 1390 случаев;
- Черниговская область — 1676 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 27 августа в Украины за сутки заразились 1974 человека, а выздоровели 763 человека.
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