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04 ноября 2020, 16:44

Кабмин закупит два млн быстрых тестов на коронавирус, - Шмыгаль

04 ноября 2020, 16:44
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Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 выделили еще миллиард гривен
Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 выделили еще миллиард гривен
Сайт КМУ
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Правительство Украины планирует закупить 2 миллиона быстрых тестов на коронавирус. Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 выделили еще 1 миллиард гривен.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует RegioNews.

По его словам, быстрые тесты позволят получать результат уже через несколько часов.

"Еще 1 млрд грн было выделено из Фонда борьбы с коронавирусом на тесты. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за несколько часов. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что правительством было выделено 600 млн гривен для обеспечения больничных коек кислородом.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения.

коронавирус Кабмин Украина деньги тесты
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