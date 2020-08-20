Львовский горсовет отменил пленарное заседание из-за вспышки COVID-19

Вирус обнаружили у депутатов и работников аппарата

Вирус обнаружили у депутатов и работников аппарата

Фото: city-adm.lviv.ua

Львовский городской совет отменил очередное пленарное заседание, которое должно было состояться 21 августа, из-за вспышки коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский, передает RegioNews.

Уважаемые журналисты, завтра пленарного заседания Львовского городского совета не будет из-за того, что многие работники из ЛГС и депутатов больные коронавирусом", - написал он.

Известно, что депутаты и работники совета перед пленарным заседанием сдавали тесты на наличие коронавируса.

Совместное решение было принято сегодня, 20 августа. Такое предложение поддержал мэр Львова Андрей Садовый и председатели фракций, которые принимали участие в онлайн-заседании коллегии.

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