Львовский горсовет отменил пленарное заседание из-за вспышки COVID-19
Львовский городской совет отменил очередное пленарное заседание, которое должно было состояться 21 августа, из-за вспышки коронавируса.
Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский, передает RegioNews.
Уважаемые журналисты, завтра пленарного заседания Львовского городского совета не будет из-за того, что многие работники из ЛГС и депутатов больные коронавирусом", - написал он.
Известно, что депутаты и работники совета перед пленарным заседанием сдавали тесты на наличие коронавируса.
Совместное решение было принято сегодня, 20 августа. Такое предложение поддержал мэр Львова Андрей Садовый и председатели фракций, которые принимали участие в онлайн-заседании коллегии.
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Напомним, в Украине установлен очередной антирекорд по Covid-19, за сутки заболели 2134 человека.