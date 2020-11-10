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10 ноября 2020, 18:35 1

С антиковидного фонда на доплаты силовикам и медикам потратили почти одинаковые суммы

10 ноября 2020, 18:35 1
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Отчет о кассовых расходах из фонда обнародовал Минфин
Отчет о кассовых расходах из фонда обнародовал Минфин
Фото из открытых источников
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МВД успело освоить почти все 2 млрд 530 млн гривен, выделенных на доплаты своим работникам из Фонда борьбы с COVID-19. Между тем медикам, которые ежедневно сталкиваются с инфицированными, выплатили почти столько же – 2 млрд 754 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bihus.Info.

Министерство внутренних дел успело освоить почти все 2 млрд 530 млн гривен, выделенных на доплаты своим работникам из Фонда борьбы с COVID-19. В качестве надбавок и премий полицейским, нацгвардейцам и налоговикам уже заплатили 2 млрд 469 млн. В то же время медикам, которые ежедневно сталкиваются с зараженными коронавирусом пациентами, выплатили почти столько же – 2 млрд 754 млн грн.

При этом, общая сумма, выделенная из Фонда на эти цели для Министерства здравоохранения, почти вдвое больше – 5 млрд 955 млн грн. Это означает, что более половины выделенных для медиков денег до сих пор ждут своего часа на счетах.

Отчет о кассовых расходах с антиковидного фонда по состоянию на 5 ноября появился на сайте Министерства финансов.

В настоящее время кассовые расходы из 66-ти миллиардного Фонда составляют 38 млрд. Больше всего средств успел освоить Укравтодор – на дороги ушло более 20 млрд грн. В два с половиной раза меньше – 8,5 млрд, потратили на пособие по безработице и выплаты Фонда соцстрахования.

Что же касается медицинской сферы, то кроме доплат медикам, деньги пошли на закупки оборудования и средств защиты для медиков. Так, за полгода из выделенных 2,3 млрд на перчатки, маски, респираторы и костюмы для врачей – потратили только 697 млн. Еще 571 млн ушло на обеспечение больниц кислородом, 121 млн – на закупки томографов и 43 млн – на аппараты искусственной вентиляции легких.

Первые средства из Фонда борьбы с COVID-19 для поддержки медицинской сферы Кабмин выделил еще в мае, однако большинство средств до сих пор не потрачены. Главный распорядитель – Минздрав.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин проголосовал за дополнительные выплаты для МВД из "ковидного" фонда.

коронавирус полиция фонд COVID-19 медики
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