В Украине обновили карантинные зоны: какие города стали "красными"

Новое карантинное зонирование вступит в силу 21 сентября

Новое карантинное зонирование вступит в силу 21 сентября

Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина.

Соответствующее решение комиссия приняла 17 сентября, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

В "красную зону" попали:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский район Тернопольской области;

город Славута и Волочиский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Отметим, что согласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также об усилении карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Совместное решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

В "красной" зоне запрещено: работу общественного транспорта; посещать учреждения образования; работу ТРЦ, кафе и ресторанов;.

В "оранжевой" зоне запрещено работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

В "желтой" зоне запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).

В "зеленой" зоне среди запретов остается: в общественных зданиях обязательное ношение масок или респираторов; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Напомним, правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.

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