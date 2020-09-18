В Украине обновили карантинные зоны: какие города стали "красными"
Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина.
Соответствующее решение комиссия приняла 17 сентября, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
В "красную зону" попали:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский район Тернопольской области;
- город Славута и Волочиский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
Отметим, что согласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также об усилении карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Совместное решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.
В "красной" зоне запрещено: работу общественного транспорта; посещать учреждения образования; работу ТРЦ, кафе и ресторанов;.
В "оранжевой" зоне запрещено работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).
Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
В "желтой" зоне запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).
В "зеленой" зоне среди запретов остается: в общественных зданиях обязательное ношение масок или респираторов; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.
Напомним, правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.
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