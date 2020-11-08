Коронавирус в Украине: зафиксировано более 9 тысяч новых случаев

За минувшие сутки совершили 49 720 тестирований

За минувшие сутки совершили 49 720 тестирований

Рixabay

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9397 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Харьковской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения України.

За сутки сделали 49 720 тестирований. В частности, 41 466 тестирований методом ПЦР и 8 254 - методом ИФА.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1 074), Киеве (+943), Запорожской области (+688), Киевской области (+546) и Житомирской области (+543).

Всего в Украине заразились коронавирусом 460 331 человек. Выздоровели 206 866 человек (+2 637). Смертельных случаев - 8450 (+138).

Напомним, 6 ноября прирост коронавируса за сутки составил 10 746 случаев, что является абсолютным антирекордом для Украины.