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Коронавирус в Украине: зафиксировано более 9 тысяч новых случаев
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08 ноября 2020, 10:37 3

Коронавирус в Украине: зафиксировано более 9 тысяч новых случаев

08 ноября 2020, 10:37 3
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За минувшие сутки совершили 49 720 тестирований
За минувшие сутки совершили 49 720 тестирований
Рixabay
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За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9397 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Харьковской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения України.

За сутки сделали 49 720 тестирований. В частности, 41 466 тестирований методом ПЦР и 8 254 - методом ИФА.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1 074), Киеве (+943), Запорожской области (+688), Киевской области (+546) и Житомирской области (+543).

Всего в Украине заразились коронавирусом 460 331 человек. Выздоровели 206 866 человек (+2 637). Смертельных случаев - 8450 (+138).

Напомним, 6 ноября прирост коронавируса за сутки составил 10 746 случаев, что является абсолютным антирекордом для Украины.

коронавирус Украина карантин болезнь Минздрав
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