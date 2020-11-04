В Украине за сутки выявили более 9,5 тысяч новых случаев COVID-19

С начала пандемии в стране уже заразились 420 617 человек

С начала пандемии в стране уже заразились 420 617 человек

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 9524 человек, умерли 199 больных, выздоровели 7536 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни (из них детей - 313, медработников - 408)", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях.

За 3 ноября было проведено 72 442 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.

За все время пандемии в Украине заболело 420 617 человек, из них 176 404 выздоровели, летальных исходов - 7731.

Напомним, за 2 ноября в Украине COVID-19 обнаружили у 8899 человек, умерли 157 больных.

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