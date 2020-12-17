В Украине утвердят план вакцинации населения на следующей неделе
Он предусматривает сроки проведения вакцинации и категории населения, которые получат вакцину в первую очередь
Он предусматривает сроки проведения вакцинации и категории населения, которые получат вакцину в первую очередь
Национальный план вакцинации населения от коронавируса в Украине уже разработан, на следующей неделе его планируют утвердить.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году", передает RegioNews.
По его словам, вакцинация украинского населения от коронавируса начнется, ориентировочно, в феврале следующего года.
Есть национальный план вакцинации. Как и многие другие страны, Украина его также имеет. Мы будем его утверждать в ближайшую неделю. Мы понимаем, как мы будем вакцинировать, кого мы будем вакцинировать, практически понимаем, когда будем начинать. Это февраль", - сказал премьер.
Напомним, Украина получит первый миллион вакцин от коронавируса в марте - Шмыгаль.
Украина получит первый миллион вакцин от коронавируса в марте - ШмыгальВсе новости »
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