В Украине утвердят план вакцинации населения на следующей неделе

Он предусматривает сроки проведения вакцинации и категории населения, которые получат вакцину в первую очередь

Он предусматривает сроки проведения вакцинации и категории населения, которые получат вакцину в первую очередь

Фото: Кабмин

Национальный план вакцинации населения от коронавируса в Украине уже разработан, на следующей неделе его планируют утвердить.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году", передает RegioNews.

По его словам, вакцинация украинского населения от коронавируса начнется, ориентировочно, в феврале следующего года.

Есть национальный план вакцинации. Как и многие другие страны, Украина его также имеет. Мы будем его утверждать в ближайшую неделю. Мы понимаем, как мы будем вакцинировать, кого мы будем вакцинировать, практически понимаем, когда будем начинать. Это февраль", - сказал премьер.

Напомним, Украина получит первый миллион вакцин от коронавируса в марте - Шмыгаль.