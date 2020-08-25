Власть Черновцов ослабила карантин в городе

Решение было принято сегодня

Решение было принято сегодня

Фото: Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета, пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.



В частности, решение предусматривает, что в городе разрешено работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок (при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения).



Кроме того, горсовет дал разрешение на работу субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивным клубам, секциям), при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.



Одновременно депутаты поддержали разрешение на работу заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не больше 20 человек, но не меньше, чем 10 квадратных метров зала на одного человека.



Вместе с тем разрешено деятельность дошкольных учебных заведений и школ, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.



Одновременно решение предусматривает:

запрет работы развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров;

проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Кроме того, постановление предусматривает поручение управлению образования Черновицкого горсовета "безотлагательно подготовить проект решения о возобновлении работы учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования".



Также решение предусматривает рекомендацию органам Нацполиции "не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать согласно этому решению".



Вместе с тем в решении указано, что Черновицкий горсовет обращается к министру инфраструктуры Украины относительно недопущения отмены остановки поездов дальнего следования.

Как известно, 25 августа в Черновцах сотни жителей пикетировали горсовет.