Мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина

Они считают, что разделение на зоны ввели по политическим соображениям

Они считают, что разделение на зоны ввели по политическим соображениям

Мэр Тернополя Сергей Надал и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не согласны с внесением их городов в карантинные зоны распространения коронавируса.

Соответствующие заявления оба мэры опубликовали в Facebook, передает RegioNews.

По мнению Сергея Надала, вносить в красную зону нужно было не Тернополь, а Киев, где фиксируется одно из самых высоких в Украине количество больных.

Сразу после торжественного шествия выпускников Правительство отнесло наш Тернополь до красной зоны из-за заболевания коронавирусом. Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых меньших областных центров - Тернополь", - написал Надал.

Он заявил, что не видит логики в этом решении и не считает справедливым останавливать транспорт в Тернополе, когда "в Киеве люди дальше продолжат жить обычной жизнью".

Тернопольский мэр считает, что решение о внесении города до красной зоны необходимо пересмотреть.

Также по информации городского совета Тернополя, он соберется в понедельник на внеочередную сессию по рассмотрению законности отнесения города к красной зоне.

В горсовете считают, что показатели заболеваемости в городе пошли на спад, и отмечают, что показатель заполняемости коек для пациентов с коронавирусом меньше нормы для красной зоны почти вдвое.

В свою очередь мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, город которого расположен в оранжевой зоне, заявил, что решение о разделе городов на зоны "попахивает политической целесообразностью".

Марцинкив считает, что разделение на зоны является очень субъективным. Он призвал центральную власть учесть мнение местного самоуправления при введении ограничений в том или ином городе.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине 1172 новых случая COVID-19, количество больных продолжает расти.

Украину официально разделили на четыре зоны карантина. Области и города поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

1 августа стало известно, что в Луцке местные власти отказывается усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19.