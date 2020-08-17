В "красном" Самборе люди протестуют против усиления карантина
Городской голова обещает созвать сессию и комиссию по ТЭБ и ЧС
Городской голова обещает созвать сессию и комиссию по ТЭБ и ЧС
В городе Самбор на Львовщине, горожане вышли под стены Ратуши, протестуя против усиления карантина в городе.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу "Самборской газеты” в Facebook.
Сообщается, что возле Ратуши собрались несколько сотен самборчан. Также присутствовали журналисты нескольких общенациональных каналов ТВ.
Возмущенные люди обратились к мэру города Юрию Гамару. Тот пообещал после обеда собрать сессию, а затем - заседание комиссии ТЭБ и ЧС.
В эти минуты возле ратуши собрались несколько сотен самбірчан. Присутствующие журналисты "Общественного", 5 канала, НТН. Люди - с...Опубликовано Самборская газета Понедельник, 17 августа 2020 г.
Напомним, сегодня в Украине изменили распределение карантинных зон и усилили ограничения.
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