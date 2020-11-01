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Количество больных коронавирусом в Украине приближается к 400 тысяч
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01 ноября 2020, 10:06 1

Количество больных коронавирусом в Украине приближается к 400 тысяч

01 ноября 2020, 10:06 1
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В течение последних суток обнаружили 7959 новых случаев болезни
В течение последних суток обнаружили 7959 новых случаев болезни
Фото: flickr
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В Украине на утро 1 ноября зарегистрировано 395440 случаев коронавирусной болезни.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Минздрава Украины.

За прошедшие сутки зарегистрировано 110 летальных случаев, всего с начала эпидемии в Украине умерло 7306 людей.

Также вчера 2513 украинцев успешно преодолели болезнь, а всего с начала эпидемии в Украине уже выздоровели 161441 человек.

Активных больных по состоянию на сегодняшнее утро - 226 693, прирост за сутки — 5 336.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (883), Житомирской (708), Львовской (408) областях, а также в Киеве (689).

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8752 новых случаев коронавируса, это новый антирекорд количества заболевших с начала эпидемии. Также вчера зафиксировали рекорд по количеству смертей от Covid-19 -173.

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