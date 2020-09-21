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21 сентября 2020, 11:27 5

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в городах, которые вышли из "красной" зоны

21 сентября 2020, 11:27 5
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Это стало возможным в связи с изменением эпидемической ситуации
Это стало возможным в связи с изменением эпидемической ситуации
Фото: flickr
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С 21 сентября "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда со станций, которые ранее входили в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

В частности, в связи с изменением эпидемической ситуации восстанавливается продажа билетов в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань.

Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В частности, откроют продажу проездных документов на поезда:

  • •№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка,
  • №8/7 Черновцы - Киев,
  • №12/11 Одесса - Львов,
  • №15/16 Харьков - Рахов,
  • №21/22 Харьков - Трускавец,
  • №41/42 Днепр - Трускавец,
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев,
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск,
  • №49/50 Киев - Трускавец,
  • №81/82 Киев - Ужгород,
  • №86/85 Львов - Новоалексеевка,
  • №98/97 Ковель - Киев,
  • №108/107 Одесса - Ужгород,
  • №110/109 Львов - Херсон,
  • №118/117 Черновцы - Киев,
  • №136/135 Одесса - Черновцы,
  • №145/146 Киев - Измаил,
  • №217/218 Киев - Рахов,
  • №702/701 Львов - Черновцы,
  • №715/716 Киев - Львов,
  • №743/744 Киев - Львов,
  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск.

Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - сообщили в компании.

Напомним, 21 августа Укрзализныця закрыла продажу билетов до четырех станций "красной" зоны.

В Украине обновился перечень "красных" карантинных зон, в "красной" зоне 29 административно-территориальных единиц.

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