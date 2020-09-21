"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в городах, которые вышли из "красной" зоны

Это стало возможным в связи с изменением эпидемической ситуации

Это стало возможным в связи с изменением эпидемической ситуации

Фото: flickr

С 21 сентября "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда со станций, которые ранее входили в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews. В частности, в связи с изменением эпидемической ситуации восстанавливается продажа билетов в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении. В частности, откроют продажу проездных документов на поезда: •№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка,

№8/7 Черновцы - Киев,

№12/11 Одесса - Львов,

№15/16 Харьков - Рахов,

№21/22 Харьков - Трускавец,

№41/42 Днепр - Трускавец,

№43/44 Ивано-Франковск - Киев,

№45/46 Ужгород - Лисичанск,

№49/50 Киев - Трускавец,

№81/82 Киев - Ужгород,

№86/85 Львов - Новоалексеевка,

№98/97 Ковель - Киев,

№108/107 Одесса - Ужгород,

№110/109 Львов - Херсон,

№118/117 Черновцы - Киев,

№136/135 Одесса - Черновцы,

№145/146 Киев - Измаил,

№217/218 Киев - Рахов,

№702/701 Львов - Черновцы,

№715/716 Киев - Львов,

№743/744 Киев - Львов,

№749/750 Киев - Ивано-Франковск. Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - сообщили в компании. Напомним, 21 августа Укрзализныця закрыла продажу билетов до четырех станций "красной" зоны. В Украине обновился перечень "красных" карантинных зон, в "красной" зоне 29 административно-территориальных единиц.

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