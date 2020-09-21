"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в городах, которые вышли из "красной" зоны
С 21 сентября "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда со станций, которые ранее входили в "красную" зону карантина.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
В частности, в связи с изменением эпидемической ситуации восстанавливается продажа билетов в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань.
Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
В частности, откроют продажу проездных документов на поезда:
- •№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка,
- №8/7 Черновцы - Киев,
- №12/11 Одесса - Львов,
- №15/16 Харьков - Рахов,
- №21/22 Харьков - Трускавец,
- №41/42 Днепр - Трускавец,
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев,
- №45/46 Ужгород - Лисичанск,
- №49/50 Киев - Трускавец,
- №81/82 Киев - Ужгород,
- №86/85 Львов - Новоалексеевка,
- №98/97 Ковель - Киев,
- №108/107 Одесса - Ужгород,
- №110/109 Львов - Херсон,
- №118/117 Черновцы - Киев,
- №136/135 Одесса - Черновцы,
- №145/146 Киев - Измаил,
- №217/218 Киев - Рахов,
- №702/701 Львов - Черновцы,
- №715/716 Киев - Львов,
- №743/744 Киев - Львов,
- №749/750 Киев - Ивано-Франковск.
Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - сообщили в компании.
Напомним, 21 августа Укрзализныця закрыла продажу билетов до четырех станций "красной" зоны.
В Украине обновился перечень "красных" карантинных зон, в "красной" зоне 29 административно-территориальных единиц.