Зеленский подписал закон о расширении помощи по частичной безработице

Верховная Рада приняла этот закон 2 декабря 2020 года

Верховная Рада приняла этот закон 2 декабря 2020 года

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина. Верховная Рада приняла этот закон 2 декабря 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечается в сообщении, право на получение пособия по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода через карантинные ограничения распространяется на граждан, которые получают пенсии.

Кроме того, закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Напомним, 2 декабря нардепы усилили защиту безработных и работодателей на время карантина.