Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев

За прошедшие сутки умерли 276 пациентов

За прошедшие сутки умерли 276 пациентов

Фото: из открытых источников

В Украине за 8 декабря подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса, госпитализировали 1281 человека, выздоровели 14 554 пациента.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

12 585 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработники", - сообщил министр.

Известно, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Всего за прошедшие сутки проведено 58 271 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 845 343 человека;

выздоровели - 451 118 человек;

летальных исходов - 14 204;

проведение ПЦР-тестирования - 487 650.

Напомним, что 7 декабря диагноз COVID-19 подтвердили 10 811 людям.

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