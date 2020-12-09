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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев
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09 декабря 2020, 08:42 24

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев

09 декабря 2020, 08:42 24
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За прошедшие сутки умерли 276 пациентов
Фото: из открытых источников
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В Украине за 8 декабря подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса, госпитализировали 1281 человека, выздоровели 14 554 пациента.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

12 585 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработники", - сообщил министр.

Известно, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Всего за прошедшие сутки проведено 58 271 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 845 343 человека;
  • выздоровели - 451 118 человек;
  • летальных исходов - 14 204;
  • проведение ПЦР-тестирования - 487 650.

Напомним, что 7 декабря диагноз COVID-19 подтвердили 10 811 людям.

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