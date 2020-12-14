В Верховной Раде определились, как будут работать во время локдауна

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания согласительного совета, передает RegioNews.

У нас были запланированы сессионные недели пленарные с 11 по 15, с 18 по 22 (января - ред.). Теперь в эти недели будет работа в комитетах, то есть с 11 по 22. Следующую неделю, которая была запланирован как выходная, потому что это был перерыв между двумя сессиями – эта неделя с 25 января по 29 января будет рабочей. Поэтому, фактически, мы свой отпуск планируем использовать для работы, а те две недели будет работа в комитетах", - сказал Корниенко.