В Верховной Раде определились, как будут работать во время локдауна
Глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко рассказал, что две недели во время запланированного в январе локдауна в Верховной Раде будет происходить работа в комитетах.
Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания согласительного совета, передает RegioNews.
У нас были запланированы сессионные недели пленарные с 11 по 15, с 18 по 22 (января - ред.). Теперь в эти недели будет работа в комитетах, то есть с 11 по 22. Следующую неделю, которая была запланирован как выходная, потому что это был перерыв между двумя сессиями – эта неделя с 25 января по 29 января будет рабочей. Поэтому, фактически, мы свой отпуск планируем использовать для работы, а те две недели будет работа в комитетах", - сказал Корниенко.
По его словам, во время пленарной недели в январе могут быть рассмотрены законопроекты, которые не успеют рассмотреть во время пленарной недели 15-18 декабря.
Напомним, вечером 14 декабря состоится заседание фракции "Слуги народа", на котором планируют рассмотреть 9 вопросов.