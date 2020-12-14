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14 декабря 2020, 13:39 8

В Верховной Раде определились, как будут работать во время локдауна

14 декабря 2020, 13:39 8
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Во время жесткого карантина депутаты будут работать в комитетах
Во время жесткого карантина депутаты будут работать в комитетах
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко рассказал, что две недели во время запланированного в январе локдауна в Верховной Раде будет происходить работа в комитетах.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания согласительного совета, передает RegioNews.

У нас были запланированы сессионные недели пленарные с 11 по 15, с 18 по 22 (января - ред.). Теперь в эти недели будет работа в комитетах, то есть с 11 по 22. Следующую неделю, которая была запланирован как выходная, потому что это был перерыв между двумя сессиями – эта неделя с 25 января по 29 января будет рабочей. Поэтому, фактически, мы свой отпуск планируем использовать для работы, а те две недели будет работа в комитетах", - сказал Корниенко.

По его словам, во время пленарной недели в январе могут быть рассмотрены законопроекты, которые не успеют рассмотреть во время пленарной недели 15-18 декабря.

Напомним, вечером 14 декабря состоится заседание фракции "Слуги народа", на котором планируют рассмотреть 9 вопросов.

карантин ВР Слуга народа депутат локдаун
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