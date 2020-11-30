Госбюджета на 2021 год не хватит на вакцинацию и лечение больных COVID-19 - НСЗУ

Также нехватку средств будут испытывать и другие важные направления

Также нехватку средств будут испытывать и другие важные направления

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В Национальной службе здоровья Украины заявили, что средств заложенных в государственном бюджете на 2021 год не хватит для вакцинации и лечения украинцев больных COVID-19.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Facebook, передает RegioNews.

В предложенном бюджете на 123 млрд на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено всего 14,5 млрд грн. Учитывая динамику заболеваемости и рост нагруженности на систему, уже во втором квартале нам придется в 10 раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами", - сообщают в НСЗУ.

Кроме того, в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.

Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который не так сильно ударит по экономике.