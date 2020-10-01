Вводить в Украине жесткий карантин опять нецелесообразно - Ляшко

Он считает, что первой волны заболеваемости в Украине не было

Он считает, что первой волны заболеваемости в Украине не было

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Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", передает RegioNews.

По его словам, власть будет искать золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями.

Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Он утверждает, что за этот период удалось подготовить систему здравоохранения. Ляшко также отметил, что нельзя вводить такие жесткие меры, поскольку это весьма негативно влияет на экономику.

У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было. У нас она была разветвленная: мы поднялись на определенный уровень заболеваемости и были незначительные колебания, но в достаточно длительный период времени", - сказал главный санитарный врач.

Напомним, в Украине антирекорды по COVID-19 будут фиксировать до марта, количество случаев за сутки может достигать 7 тысяч.

В Украине за сутки, 30 сентября, COVID-19 диагностировали 4069 людям, зафиксировано 64 летальных случая, 2083 пациента выздоровели.

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