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23 октября 2020, 16:00 7

Члены участка на Львовщине отказываются идти к больным COVID-19 избирателям

23 октября 2020, 16:00 7
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В области около полутора десятков участков расположены в "ковидных" больницах
В области около полутора десятков участков расположены в "ковидных" больницах
Фото: из открытых источников
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В городе Сокаль Львовской области члены участковой избирательной комиссии отказываются идти в день голосования к тем избирателям, у которых обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

По данным активистов, специальная участковая избирательная комиссия расположена в Сокальской центральной районной больнице, это медицинское учреждение первой волны.

Мы настроены к ним не ходить. Что нам те костюмы помогут. Бюллетень берет больной, инфекция остается на бюллетене. Мы будем считать их, сдавать документацию. Как все должно выглядеть? Мне 60 лет, у нас есть член, которому 75 лет. Никто не пойдет на такой риск", - заявила председатель УИК Татьяна Яновская.

В ОПОРЕ добавили, что аналогичная ситуация ранее произошла в городе Стрый. Там ряд членов УИК отказалась работать в комиссии из-за того, что УИК расположена в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19.

Напомним, в городе на Прикарпатье коронавирусом заболели все медики инфекционной больницы.

коронавирус Львовщина врачи голосование больные Местные выборы
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