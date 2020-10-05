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05 октября 2020, 15:19 8

Зеленский требует, чтобы кислородом были обеспечены 80% коек для больных COVID-19

05 октября 2020, 15:19 8
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Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский попросил ускорить процесс обеспечения кислородом коек для больных COVID-19.

Об этом он заявил во время селекторного совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

По словам Зеленского, сейчас в Украине кислородом обеспечены 40% коек, он требует, чтобы этот показатель составлял 80%.

По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель - более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются неделями. И нам надо это ускорить", - сказал Зеленский.

Он также попросил быстрее решить вопрос высокой загруженности лабораторий.

Представители Кабинета министров заявили, что необходимые документы уже готовы, их планируют принять на заседании в пятницу.

Напомним, Зеленский сообщил о выплате компенсаций всем пострадавшим от летних наводнений на Буковине, на выплаты было выделено около 1,5 млрд гривен.

коронавирус Владимир Зеленский Офис президента больницы Совещание
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