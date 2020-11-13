Тернопольская область на выходные закроется на карантин - глава ОГА

Полиция области в выходные будет работать в усиленном режиме

Полиция области в выходные будет работать в усиленном режиме

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Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил, что область будет выполнять решение Кабмина и на выходные будет введен карантин.

Об этом он сообщил в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

По его словам, в области ситуацию удается сдерживать, поскольку на части территорий ранее были введены ограничения.

У нас состоялось несколько совместных совещаний с органами местного самоуправления. Мы довели до них, что меры правительства являются обязательными к исполнению, потому что мы несем общую ответственность за жизни людей. Те города, которые уже увидели реальную картину последствий эпидемии, с пониманием отнеслись ко всем ограничительным мерам", - сказал Труш.

Он напомнил, что действенность карантина все увидели в марте-апреле, когда удалось локализовать и ликвидировать многочисленные вспышки заболеваемости

Труш напомнил, что за соблюдением ограничительных мероприятий в выходные будут следить органы Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

Начальник Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол в свою очередь сообщил, что полиция в выходные будет работать в усиленном режиме, а к работе привлекут весь личный состав.

Сначала мы будем проводить профилактические действия, доносить информацию о внедренных ограничениях. В случае игнорирования будут применяться меры реагирования. Отновительно злостных нарушителей будут приниматься кардинальные решения", - сказал Богомол.

Напомним, ранее мэр Тернополя заявил, что в городе решили не вводить карантин выходного дня.