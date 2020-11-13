Тернопольская область на выходные закроется на карантин - глава ОГА
Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил, что область будет выполнять решение Кабмина и на выходные будет введен карантин.
Об этом он сообщил в комментарии Укринформу, передает RegioNews.
По его словам, в области ситуацию удается сдерживать, поскольку на части территорий ранее были введены ограничения.
У нас состоялось несколько совместных совещаний с органами местного самоуправления. Мы довели до них, что меры правительства являются обязательными к исполнению, потому что мы несем общую ответственность за жизни людей. Те города, которые уже увидели реальную картину последствий эпидемии, с пониманием отнеслись ко всем ограничительным мерам", - сказал Труш.
Он напомнил, что действенность карантина все увидели в марте-апреле, когда удалось локализовать и ликвидировать многочисленные вспышки заболеваемости
Труш напомнил, что за соблюдением ограничительных мероприятий в выходные будут следить органы Нацполиции и Госпродпотребслужбы.
Начальник Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол в свою очередь сообщил, что полиция в выходные будет работать в усиленном режиме, а к работе привлекут весь личный состав.
Сначала мы будем проводить профилактические действия, доносить информацию о внедренных ограничениях. В случае игнорирования будут применяться меры реагирования. Отновительно злостных нарушителей будут приниматься кардинальные решения", - сказал Богомол.
Напомним, ранее мэр Тернополя заявил, что в городе решили не вводить карантин выходного дня.