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15 декабря 2020, 19:15 1171

Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане

15 декабря 2020, 19:15 1171
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Сегодня около шести часов вечера в Киеве на Майдане Независимости, где предприниматели объявили бессрочный митинг и "налоговый майдан", правоохранители разогнали акцию протеста и демонтировали установленные митингующими палатки. Были слышны взрывы, а также виден дым, как от дымовых гранат. В ходе столкновений, предварительно, есть пострадавшие. Сейчас люди собирают палатки, а организаторы протеста проводят совещание относительно дальнейших действий.

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