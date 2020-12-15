Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане

Сегодня около шести часов вечера в Киеве на Майдане Независимости, где предприниматели объявили бессрочный митинг и "налоговый майдан", правоохранители разогнали акцию протеста и демонтировали установленные митингующими палатки. Были слышны взрывы, а также виден дым, как от дымовых гранат. В ходе столкновений, предварительно, есть пострадавшие. Сейчас люди собирают палатки, а организаторы протеста проводят совещание относительно дальнейших действий.