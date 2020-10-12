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12 октября 2020, 13:59 8

В Украине готов план развертывания мобильных госпиталей, - Кузин

12 октября 2020, 13:59 8
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Они будут задействованы в крайнем случае
Они будут задействованы в крайнем случае
Фото: flickr
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План развертывания дополнительных госпиталей для пациентов с COVID-19 полностью готов.

Об этом сообщил в комментарии для РБК-Украина в. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает RegioNews.

По его словам, дополнительные госпитали будут задействованы только в крайнем случае.

Кроме того, вопрос развертывания мобильных госпиталей в больших помещениях или на площадях, в которых могли бы определять пациентов с COVID-19 для дальнейшей госпитализации в зависимости от их состояния, обсуждался еще с марта.

И в марте было принято решение, чтобы это была крайняя мера, когда не будет выдерживать система здравоохранения или коечный фонд будет способен удерживать такое количество пациентов. Перечень таких учреждений, которые могут быть приспособлены или использованы, есть. И есть план развертывания. Перечень таких учреждений есть конкретно по каждому городу и каждой области, в городской или областной раде", - заявил Кузин.

Он добавил, что не уверен, что сегодня окончательно утверждены требования к мобильным госпиталям, но такие рекомендации готовились.

То, что мы видим сейчас, - пока достаточно больниц, которые мы можем разворачивать в ходе второй и третьей волны, но исключать такую ​​возможность нельзя", - отметил Кузин.

Напомним, каникулы и инфекционные госпитали: Зеленский дал ряд важных поручений.

Также президент Владимир Зеленский поддерживает предложения раньше начать осенние каникулы в школах и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий в публичных местах.

Украина коронавирус госпитализация Центр общественного здоровья лечение пандемия
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