Украина в ближайшие годы может остаться без врачей, - Степанов

В Минздраве опасаются, что отток медиков может значительно активизироваться

В Минздраве опасаются, что отток медиков может значительно активизироваться

Фото: из открытых источников

В результате роста спроса на медиков в европейских странах, отток врачей из Украины в ближайшие годы может значительно активизироваться.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, толчком к этому процессу могут стать низкие зарплаты в нашем государстве.

Степанов подчеркнул, что в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, если оплата труда медицинских работников не будет повышена.

За апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений - 23,5 тысячи гривен, для врачей - почти 9 тысяч, для среднего медперсонала - 7,5 тысячи и для младшего медперсонала - 6,1 тысячи гривен.

Напомним, в Украине с апреля уволились пять тысяч врачей специализированного звена, а новых врачей зарегистрировали более тысячи.

Также Степанов объяснил, почему COVID-19 резко сбавил темпы. В стране впервые с конца августа наблюдается существенное уменьшение больных коронавирусом.