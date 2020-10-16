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16 октября 2020, 21:30 5

Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тысяч заболевших COVID-19 в сутки, - Ляшко

16 октября 2020, 21:30 5
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Фото из открытых источников
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Система здравоохранения Украины в настоящее время способна выдержать до 10 тысяч заболевших COVID-19 в сутки.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует RegioNews.

10 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться", - сказал Ляшко.

При этом главный санврач подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда эти случаи будут относительно равномерно распределены по территории страны.

Если эти 10 тысяч будут локализованы в одном регионе, например, в Харькове, Киеве или в одном месте, то будет сложно", - сказал он.

Напомним, жертвами эпидемии COVID-19 в Украине могут стать 20 тысяч украинцев.

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