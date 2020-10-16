Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тысяч заболевших COVID-19 в сутки, - Ляшко
Если больных будет больше, мест в больницах и врачей для всех не хватит
Если больных будет больше, мест в больницах и врачей для всех не хватит
Система здравоохранения Украины в настоящее время способна выдержать до 10 тысяч заболевших COVID-19 в сутки.
Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует RegioNews.
10 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться", - сказал Ляшко.
При этом главный санврач подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда эти случаи будут относительно равномерно распределены по территории страны.
Если эти 10 тысяч будут локализованы в одном регионе, например, в Харькове, Киеве или в одном месте, то будет сложно", - сказал он.
Напомним, жертвами эпидемии COVID-19 в Украине могут стать 20 тысяч украинцев.
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