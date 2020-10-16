Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тысяч заболевших COVID-19 в сутки, - Ляшко

Если больных будет больше, мест в больницах и врачей для всех не хватит

Если больных будет больше, мест в больницах и врачей для всех не хватит

Фото из открытых источников

Система здравоохранения Украины в настоящее время способна выдержать до 10 тысяч заболевших COVID-19 в сутки.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует RegioNews. 10 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться", - сказал Ляшко. При этом главный санврач подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда эти случаи будут относительно равномерно распределены по территории страны. Если эти 10 тысяч будут локализованы в одном регионе, например, в Харькове, Киеве или в одном месте, то будет сложно", - сказал он. Напомним, жертвами эпидемии COVID-19 в Украине могут стать 20 тысяч украинцев.

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