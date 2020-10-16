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16 октября 2020, 09:46 7

Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев

16 октября 2020, 09:46 7
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки, 15 октября, COVID-19 диагностировали 5 992 людям, зафиксировано 106 летальных случаев, 2269 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Харьковской области - 544, в Одесской - 502, Днепропетровской - 423 и Хмельницкой - 414 областях.

В Киеве коронавирус диагностировали у 455 человек за сутки.

За все время пандемии в Украине заболело 287 231 человек, из них 121 919 выздоровели, летальных исходов - 5408. За все время болезнь обнаружили у 17 769 детей и 18 845 медработников. 15 октября диагноз подтвердился у 333 детей и 238 медработников.

За прошедшие сутки было сделано 56 899 тестирований, из них 34 008 методом ПЦР и 22 891 методом ИФА.

Напомним, 14 октября коронавирус в Украине диагностировали у 5 062 человек.

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