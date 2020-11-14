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14 ноября 2020, 12:01 62

В Черновцах из-за карантина сотни предпринимателей перекрыли дорогу

14 ноября 2020, 12:01 62
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Они требуют разрешить им работать в выходные
Они требуют разрешить им работать в выходные
Фото: Суспільне
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В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли движение транспорта на улице Старожучкивский путь, требуя от властей отменить карантин выходного дня.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Сегодня в 9:00 группа предпринимателей собралась на рынке, чтобы обсудить проблемы, которые у них возникли в связи с введением новых карантинных ограничений.

Известно, что предприниматели написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать.

Также протестующие заявили, что они могут организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.

Из-за карантина выходного дня тысячи предпринимателей и работников Калиновского рынка остаются без работы и заработка. Поэтому мы решили сегодня собраться, чтобы обратить внимание властей к нашим проблемам", - сообщил предприниматель Василий Шкробанец.

Ранее заместитель мэра Черновцов Александр Паскар заявил, что город будет соблюдать все требования карантина выходного дня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах в выходные не будет работать один из крупнейших рынков Украины.

карантин Черновцы протест митинг рынок
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