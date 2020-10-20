Парламент поддержал создание штаба по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским
За проект постановления №4228 проголосовали 308 нардепов
За проект постановления №4228 проголосовали 308 нардепов
В Украине создадут штаб противодействию биологическим угрозам, в частности коронавирусу, во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов Украины, передает RegioNews.
Так, документ предусматривает:
- создание возглавляемого президентом нацштаба борьбы с вирусом;
- массовое тестирование на коронавирус;
- увеличение мощностей лабораторий;
- перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.
Известно, что Национальный штаб должен направить координационные усилия в частности на:
- меры по оперативному реагированию на распространение COVID-19 через информирование граждан и обеспечение обратной связи введения в стране единого многоканального телефонного контакта и его связи с колцентр;
- обеспечение эффективной бесплатной диагностики и тестирования на COVID-19. В частности, в рамках Госбюджета на 2021 год создать целевую бюджетную программу с целью развития государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тыс. исследований в сутки;
- обеспечения лечение коронавирусной болезни в амбулаторных условиях: создать или восстановить в регионах систему неотложной медицинской помощи при COVID-19;
- обеспечение защиты медицинских работников;
- обеспечение социальной поддержки пациентов с коронавирусной болезнью.
Напомним, Зеленский заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства. Его результаты должны быть представлены в течение 2 недель.
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