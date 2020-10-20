09:49  20 октября
В Украине за сутки выявили 5469 новых больных COVID-19
12:11  20 октября
"Никаких бумаг": Зеленский анонсировал переход всех государственных услуг в онлайн
08:13  20 октября
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано два нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 13:19 4

Парламент поддержал создание штаба по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

20 октября 2020, 13:19 4
Читайте також українською мовою
За проект постановления №4228 проголосовали 308 нардепов
За проект постановления №4228 проголосовали 308 нардепов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине создадут штаб противодействию биологическим угрозам, в частности коронавирусу, во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов Украины, передает RegioNews.

Так, документ предусматривает:

  • создание возглавляемого президентом нацштаба борьбы с вирусом;
  • массовое тестирование на коронавирус;
  • увеличение мощностей лабораторий;
  • перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Известно, что Национальный штаб должен направить координационные усилия в частности на:

  • меры по оперативному реагированию на распространение COVID-19 через информирование граждан и обеспечение обратной связи введения в стране единого многоканального телефонного контакта и его связи с колцентр;
  • обеспечение эффективной бесплатной диагностики и тестирования на COVID-19. В частности, в рамках Госбюджета на 2021 год создать целевую бюджетную программу с целью развития государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тыс. исследований в сутки;
  • обеспечения лечение коронавирусной болезни в амбулаторных условиях: создать или восстановить в регионах систему неотложной медицинской помощи при COVID-19;
  • обеспечение защиты медицинских работников;
  • обеспечение социальной поддержки пациентов с коронавирусной болезнью.

Напомним, Зеленский заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства. Его результаты должны быть представлены в течение 2 недель.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус Украина карантин штаб президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »