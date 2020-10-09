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Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19 в январе-феврале
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09 октября 2020, 13:20 8

Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19 в январе-феврале

09 октября 2020, 13:20 8
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Ожидается, что весной 2021 года эпидемия пойдет на спад
Фото: flickr
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В Госпродпотребслужбе Украины прогнозируют, что пик волны коронавируса в Украине будет зафиксирован в январе-феврале 2021 года, а к марту начнется снижение уровня заболеваемости.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает RegioNews.

По его словам, рост заболеваемости и ежедневные рекорды будут фиксироваться до марта следующего года.

Мы будем наблюдать рост заболеваемости с октября, собственно, мы уже это видим. Наибольшие показатели будут регистрироваться в январе-феврале, снижение - в марте-апреле. К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, в 2020 и 2021 году", - сказал Рубан.

Председатель Госпродпотребслужбы также добавил, что COVID-19 - это острая респираторная вирусная инфекция, она очень тяжелая и очень агрессивна.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19.

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коронавирус Украина заболевание Госпродпотребслужба пандемия
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