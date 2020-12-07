В Госпотребслужбе Киева заявили, что карантин выходного дня не дал желаемого эффекта

Там считают, что единственной причиной уменьшения количества новых случаев является снижение тестирования на выходных

Там считают, что единственной причиной уменьшения количества новых случаев является снижение тестирования на выходных

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По Киеву не наблюдается снижения уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24, пишет RegioNews.

Он отметил, что при таком стремительном росте заболеваемости карантин выходного дня не может быть эффективным и считает единственным вариантом сдерживания ситуации введение локдауна.

"В Киеве не наблюдается снижение основного показателя тяжелой и средней формы тяжести больных. На фоне снижения количества тестирований снижается и количество положительных случаев. А вообще что касается карантина выходного дня, это может быть эффективная мера, но не при таком стремительном росте заболеваемости", - сказал Рубан.

Также он отметил, что сейчас не может быть улучшение ситуации с коронавирусом в стране. Единственной причиной уменьшения количества новых случаев является снижение тестирования на выходных.

"Что касается объективного показателя, это госпитализации в тяжелой и средней форме тяжести - они неизменно высокие и идет тенденция к росту, а не снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации на сегодня - это вообще противоречие любой эпидемиологической науке, потому что на сегодня действительно сложная ситуация во всей стране. И введение ограничительных мер необходимо".

Напомним, 2 декабря Кабмин отменил карантин выходного дня. Впоследствии глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта.