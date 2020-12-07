В Госпотребслужбе Киева заявили, что карантин выходного дня не дал желаемого эффекта
По Киеву не наблюдается снижения уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24, пишет RegioNews.
Он отметил, что при таком стремительном росте заболеваемости карантин выходного дня не может быть эффективным и считает единственным вариантом сдерживания ситуации введение локдауна.
"В Киеве не наблюдается снижение основного показателя тяжелой и средней формы тяжести больных. На фоне снижения количества тестирований снижается и количество положительных случаев. А вообще что касается карантина выходного дня, это может быть эффективная мера, но не при таком стремительном росте заболеваемости", - сказал Рубан.
Также он отметил, что сейчас не может быть улучшение ситуации с коронавирусом в стране. Единственной причиной уменьшения количества новых случаев является снижение тестирования на выходных.
"Что касается объективного показателя, это госпитализации в тяжелой и средней форме тяжести - они неизменно высокие и идет тенденция к росту, а не снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации на сегодня - это вообще противоречие любой эпидемиологической науке, потому что на сегодня действительно сложная ситуация во всей стране. И введение ограничительных мер необходимо".
Напомним, 2 декабря Кабмин отменил карантин выходного дня. Впоследствии глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта.