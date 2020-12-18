В столице обустроят пункты для вакцинации в каждом медучреждении

Такие пункты хотят переоборудовать температурным оборудованием

Такие пункты хотят переоборудовать температурным оборудованием

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В каждом медучреждении Киева будут проводить вакцинацию от коронавируса. Будут обустроены соответствующие пункты.

Как пишет RegioNews, об этом председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, такой пункт необходимо переоборудовать температурным оборудованием.

"Это будет исключительно в медицинских учреждениях, поскольку холодовая цепь может быть соблюдена исключительно теми специалистами, которые обучены и каждый день это делают", - отметил он.

Рубан добавил, что сегодня о вакцинации слишком рано говорить, потому что это исключительно функция Министерства здравоохранения и Кабинета министров.

"Сегодня необходимо говорить о необходимости вакцинации, как таковой, ибо у нас люди отказываются от обычной вакцинации", - пояснил он.

Напомним, ранее в Госпотребслужбе заявили, что сейчас оснований для усиления карантина в Киеве нет.