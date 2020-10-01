Запорожский облсовет отменил очередную сессию из-за вспышки COVID-19 среди депутатов
Сессия должна была рассмотреть 46 вопросов повестки дня
Сессия должна была рассмотреть 46 вопросов повестки дня
Запорожский областной совет отменил заседание тридцать девятой внеочередной сессии.
Соответствующее распоряжение председателя облсовета Григория Самардака обнародовала пресс-служба совета, пишет RegioNews.
Отмечается, что решение было принято в связи с имеющимися случаями заболевания коронавирусом среди депутатского корпуса Запорожского областного совета.
Напомним, ранее почти 20 чиновников и депутатов харьковского облсовета заболели COVID-19.
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