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01 октября 2020, 12:10

Запорожский облсовет отменил очередную сессию из-за вспышки COVID-19 среди депутатов

01 октября 2020, 12:10
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Запорожский областной совет отменил заседание тридцать девятой внеочередной сессии.

Соответствующее распоряжение председателя облсовета Григория Самардака обнародовала пресс-служба совета, пишет RegioNews.

Отмечается, что решение было принято в связи с имеющимися случаями заболевания коронавирусом среди депутатского корпуса Запорожского областного совета.

Напомним, ранее почти 20 чиновников и депутатов харьковского облсовета заболели COVID-19.

коронавирус COVID-19 облсовет сессия Запорожье депутаты
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