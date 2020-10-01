Запорожский облсовет отменил очередную сессию из-за вспышки COVID-19 среди депутатов

Сессия должна была рассмотреть 46 вопросов повестки дня

Сессия должна была рассмотреть 46 вопросов повестки дня

Соответствующее распоряжение председателя облсовета Григория Самардака обнародовала пресс-служба совета, пишет RegioNews.

Отмечается, что решение было принято в связи с имеющимися случаями заболевания коронавирусом среди депутатского корпуса Запорожского областного совета.

Напомним, ранее почти 20 чиновников и депутатов харьковского облсовета заболели COVID-19.