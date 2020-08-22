Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань

Город может стать эпицентром распространения COVID-19

Город может стать эпицентром распространения COVID-19

Фото: flickr

Главный советник Израиля по противодействию коронавирусу Ронни Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом запретить в этом году паломничество хасидов в Умань.

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Ожидается, что подобные собрания в такие смутные времена вызовут массовые случаи заражения туристов и местных украинских жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем", - считает Гамзу.

Он добавил, что еще тысячи вернутся и в Израиль, где также распространят коронавирус.

Отмечается, что большое количество верующих планируют полет несмотря на общее Украино-Израильское заявление с призывом к паломникам отменить поездки.

Напомним, ранее сообщалось, что Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов, местная власть заявила, что готова к решительным мерам.

Также мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского. Позже Аваков заяви, что готов ввести технические ограничения на паломничество хасидов в Умань.