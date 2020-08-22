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22 августа 2020, 18:46 6

Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань

22 августа 2020, 18:46 6
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Фото: flickr
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Главный советник Израиля по противодействию коронавирусу Ронни Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом запретить в этом году паломничество хасидов в Умань.

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Ожидается, что подобные собрания в такие смутные времена вызовут массовые случаи заражения туристов и местных украинских жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем", - считает Гамзу.

Он добавил, что еще тысячи вернутся и в Израиль, где также распространят коронавирус.

Отмечается, что большое количество верующих планируют полет несмотря на общее Украино-Израильское заявление с призывом к паломникам отменить поездки.

Напомним, ранее сообщалось, что Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов, местная власть заявила, что готова к решительным мерам.

Также мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского. Позже Аваков заяви, что готов ввести технические ограничения на паломничество хасидов в Умань.

коронавирус Украина Черкассы Израиль Умань хасидиы
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