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Минздрав рассматривает новые ограничения для учебных заведений и системы общепита
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09 октября 2020, 22:25 5

Минздрав рассматривает новые ограничения для учебных заведений и системы общепита

09 октября 2020, 22:25 5
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Фото: 112 Украина
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Министерство здравоохранения предложит новые ограничения, которые будут касаться внедрения дистанционного обучения в учебных заведениях и работы заведений общественного питания.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Министерство здравоохранения предложит новые ограничения к постановлению о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания. Также будут предложены новые подходы к проведению образовательных мероприятий, в частности, будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определенных классах или на определенных территориях с определенным уровнем эпидопасности", - сказал Ляшко.

Напомним, украинцы смогут бесплатно делать тесты на COVID-19 в частных лабораториях.

Украина карантин школа университет дисстанционное обучение ресторан Ограничение Виктор Ляшко
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