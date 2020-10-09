Минздрав рассматривает новые ограничения для учебных заведений и системы общепита

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Министерство здравоохранения предложит новые ограничения к постановлению о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания. Также будут предложены новые подходы к проведению образовательных мероприятий, в частности, будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определенных классах или на определенных территориях с определенным уровнем эпидопасности", - сказал Ляшко.