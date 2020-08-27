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27 августа 2020, 14:35 8

В Украине могут снова ввести жесткий карантин: что известно

27 августа 2020, 14:35 8
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В Украине из-за роста количества инфицированных коронавирусом существует вероятность возвращения к жесткому карантину.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на "Апостроф".

"Не буду лукавить — существует (вероятность возвращения жесткого карантина, — ред.). Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа — это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в учреждениях здравоохранения и четко прогнозируем, не больше какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось ежедневно, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", — сказал он.

По словам врача, в настоящее время ситуация с эпидемией идет по "желтому" сценарию, когда на конец года возможно будет 4 тысячи летальных исходов. Но если люди не будут соблюдать карантин, то украинская система здравоохранения не справится, добавил он.

"Никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения. Сегодня мы имеем 25 тысяч коек в больницах, которые уже определены для приема больных с коронавирусной болезнью. У нас есть больницы так называемой второй волны, в резерве. Их постепенно подключают в тех регионах, где превышается процент наполненности коек. Потенциально там готово еще 10 000 коек", — пояснил главный санврач.

Ляшко добавил, что областным госадминистрациям также поручено перепрофилировать 30% всего коечного фонда под инфекционных больных на сезон гриппа и ОРВИ, который начинается в октябре.

Напомним, ранее Ляшко назвал три города, которые находятся под угрозой вспышки COVID-19.

Известно, что в Украине до 31 октября продлили карантин.

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