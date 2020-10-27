С COVID-фонда уже израсходовано более половины средств - Минфин

Израсходовано 34,1 млрд гривен из 66 миллиардов

Израсходовано 34,1 млрд гривен из 66 миллиардов

Фото: из открытых источников

По состоянию на 23 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 израсходовано 34,1 млрд гривен из 66 млрд гривен, что составляет 52% от общей суммы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, передает RegioNews.

Так, на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.

В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн), на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников израсходовано 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направили 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

В сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%).

На строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен.

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых на сегодня использовано лишь 6 млн гривен.

Также на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 млн гривен, из которых на сегодня использовано 165 млн грн или 31%.

Напомним, Минздрав разработал план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

Кроме того, 26 октября в Украине COVID-19 обнаружили в 6 677 человек, умерли 126 больных.

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