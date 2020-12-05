В Украине за сутки снова почти 14 тыс. больных коронавирусом: в каких регионах больше всего

Выздоровели от COVID-19 - 14 724 человека

Выздоровели от COVID-19 - 14 724 человека

Фото: flickr

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 13 825 людей. Среди новых больных 713 детей и 629 медицинских работников.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на странице в Facebook, пишет RegioNews.

За прошедшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 1 504 человека. Умерли от осложнений болезни 226 украинцев. В то же время выздоровели от COVID-19 - 14 724 человека.

Вчера лабораторные центры осуществили 67 533 тестов на коронавирус: 44 538 методом ПЦР и 22 995 методом ИФА.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.

13 825 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности,... Posted by Максим Степанов on Friday, December 4, 2020

Напомним, в Украине за 3 декабря диагноз COVID-19 подтвердили 15 131 человеку, было зафиксировано 235 летальных случаев, 13 383 пациенты выздоровели.

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