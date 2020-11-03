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03 ноября 2020, 11:17 95

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности заболел COVID-19

03 ноября 2020, 11:17 95
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Фото из открытых источников
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

Об этом он написал в Facebook, информирует RegioNews.

"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться", - написал он.

Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска.

Posted by Александр Завитневич on Monday, November 2, 2020

Напомним, новоизбранный мэр Белгород-Днестровского заболел коронавирусом.

коронавирус карантин болезнь Верховная Рада парламент
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