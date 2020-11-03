Председатель парламентского комитета по нацбезопасности заболел COVID-19
Он получил положительный тест вечером 2 ноября
Он получил положительный тест вечером 2 ноября
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.
Об этом он написал в Facebook, информирует RegioNews.
"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться", - написал он.
Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска.Posted by Александр Завитневич on Monday, November 2, 2020
Напомним, новоизбранный мэр Белгород-Днестровского заболел коронавирусом.
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