Винницкие предприниматели протестуют против карантина выходного дня: перекрыли трассу
Винницкие предприниматели, которые работают на вещевых рынках, в знак протеста против карантина выходного дня перекрыли трассу в поселке Стрижавка близ областного центра.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.
На акцию протеста в поселке Стрижавка близ Винницы вышли предприниматели, торгующие непродовольственными товарами на центральном и муниципальном рынках областного центра, владельцы лавочек и местных торговых сетей. Они в течение получаса непрерывно двигались по нерегулируемому пешеходному переходу через международную трассу и не пропускали транспорт.
Как сообщил один из участников акции, на ней присутствовали разные ФЛПы - владельцы магазинов и работники вещевых рынков, предприниматели из других сфер бизнеса, которых задел карантин выходного дня.
Предприниматели выражали недовольство введением карантина выходного дня, которое, по их словам, уничтожает их бизнес. Они принесли плакаты с надписями "Требуем сохранить микробизнес в Украине" и скандировали лозунг "Дайте работать!". Всего участие в акции приняли около ста человек.
В настоящее время движение транспорта на данном участке трассы восстановлено.
Напомним, ранее сообщалось, что под Верховной радой митингуют предприниматели.