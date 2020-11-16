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16 ноября 2020, 13:17 112

Винницкие предприниматели протестуют против карантина выходного дня: перекрыли трассу

16 ноября 2020, 13:17 112
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Протестующие утверждают, что такие карантинные меры уничтожают их бизнес
Протестующие утверждают, что такие карантинные меры уничтожают их бизнес
Фото 33kanal.com
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Винницкие предприниматели, которые работают на вещевых рынках, в знак протеста против карантина выходного дня перекрыли трассу в поселке Стрижавка близ областного центра.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

На акцию протеста в поселке Стрижавка близ Винницы вышли предприниматели, торгующие непродовольственными товарами на центральном и муниципальном рынках областного центра, владельцы лавочек и местных торговых сетей. Они в течение получаса непрерывно двигались по нерегулируемому пешеходному переходу через международную трассу и не пропускали транспорт.

Как сообщил один из участников акции, на ней присутствовали разные ФЛПы - владельцы магазинов и работники вещевых рынков, предприниматели из других сфер бизнеса, которых задел карантин выходного дня.

Предприниматели выражали недовольство введением карантина выходного дня, которое, по их словам, уничтожает их бизнес. Они принесли плакаты с надписями "Требуем сохранить микробизнес в Украине" и скандировали лозунг "Дайте работать!". Всего участие в акции приняли около ста человек.

В настоящее время движение транспорта на данном участке трассы восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что под Верховной радой митингуют предприниматели.

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