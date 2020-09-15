Больного коронавирусом главу Николаевской ОГА Стадника госпитализировали в реанимацию

Александр Стадник получает кислородную терапию

Александр Стадник получает кислородную терапию

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Об этом изданию "Новости-N" по телефону сообщил сам глава Николаевской ОГА, пишет RegioNews.

По словам главы ОГА, этой ночью он почувствовал ухудшение состояния, ему стало трудно дышать. После осмотра врачи приняли решение о помещении его в реанимацию, где кроме лекарственной терапии он будет получать ингаляцию увлажненного кислорода.

Также Александр Стадник рассказал, что почувствовал себя плохо на родине, в Кировоградской области, куда он приехал для участия в поминках по недавно умершему отцу — на минувшей неделе исполнилось 40 дней со дня его смерти. У чиновника поднялась температура до 40 градусов.

По прибытии в Киев он обратился в больницу, где сделанный методом ПЦР анализ подтвердил, что у него коронавирусная инфекция, а компьютерная томограмма показала также двустороннее воспаление легких.

Напомним, о болезни Стадника стало известно вчера, 14 сентября.