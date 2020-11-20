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20 ноября 2020, 13:59 1

Минздрав ежедневно увеличивает количество коек с подведенным кислородом, - Степанов

20 ноября 2020, 13:59 1
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Сейчас их более 24 тысяч
Сейчас их более 24 тысяч
Фото: Минздрав
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Министр здравоохранения Максим Степанов назвал число коек с подведенным кислородом для лечения больных COVID-19. Их количество продолжают увеличивать: сейчас их более 24 тысяч.

Об этом он сказал в ходе брифинга 20 ноября, пишет RegioNews.

"Да, у нас есть проблемы, мы знаем об этих проблемах, с кислородом проблемы. Темпы развертывания пандемии такие, что мы иногда не успеваем с одной стороны, а с другой стороны, мы решаем те проблемы, которые были 29 лет. Если мы говорим о кислороде... сейчас уже у нас 24 575 коек", - сказал министр.

Степанов заверил, что количество коек с подведенным кислородом или централизованно, или кислородным концентратом увеличивают каждый день.

Напомним, в октябре власть направила в регионы свыше 570 млн грн для обеспечения больниц медицинским кислородом.

коронавирус Украина карантин Минздрав больницы
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