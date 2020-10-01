10:01  01 октября
В Украине снова более 4000 новых случаев COVID-19
09:02  01 октября
Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии
08:46  01 октября
Обострение на Донбассе: боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 октября 2020, 10:22 5

Мэр Чернигова заболел коронавирусом

01 октября 2020, 10:22 5
Читайте також українською мовою
Он не сообщил, как чувствует себя
Он не сообщил, как чувствует себя
Фото: Facebook Владислава Атрошенко
Читайте також
українською мовою

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом.

Об этом Атрошенко написал в своем Facebook сегодня утром, 1 октября, информирует RegioNews.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", - написал Атрошенко.

О своем состоянии здоровья он не сообщил.

Шановні чернігівці, повинен повідомити вас, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров‘я. Бережіть себе і своїх близьких!

Опубліковано Владиславом Атрошенком Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, в Ровно сессию горсовета отменили из-за вспышки COVID-19.

коронавирус карантин Чернигов болезнь мэр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине снова более 4000 новых случаев COVID-19
01 октября 2020, 10:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Виктор Таран
Все блоги »