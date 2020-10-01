Мэр Чернигова заболел коронавирусом
Он не сообщил, как чувствует себя
Он не сообщил, как чувствует себя
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом.
Об этом Атрошенко написал в своем Facebook сегодня утром, 1 октября, информирует RegioNews.
"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", - написал Атрошенко.
О своем состоянии здоровья он не сообщил.
Шановні чернігівці, повинен повідомити вас, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров‘я. Бережіть себе і своїх близьких!Опубліковано Владиславом Атрошенком Середа, 30 вересня 2020 р.
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