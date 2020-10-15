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15 октября 2020, 17:25 4

Карантин: В Сумах запретили посадку пассажиров в поезда

15 октября 2020, 17:25 4
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Город внесли в "красную" зону
Город внесли в "красную" зону
Фото: Пресс-центр "Укрзализныци"
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"Укрзализныця" прекратила продажу билетов до станции Сумы. Поезда не будут там брать пассажиров.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сайт "УЗ".

Запрет на посадку на станции связан с ограничениями через карантин. Суммы за обновленным на прошлой неделе зонированием попали в "красную зону".

За нововведения, "Укрзализныця" пока не продает билеты из Сум на поезда "Харьков - Трускавец", "Лисичанск - Ужгород", "Сумы - Киев, Винница". Высадка пассажиров будет осуществляться в обычном порядке.

Кроме этого, открыта продажа билетов на 10 поездов со станции "Тернополь". Город вышел из "красной" в "оранжевую" зону.

Как известно, 9 октября в Украине обновили карантинные зоны: Суммы и Канев стали "красными", Киев – "оранжевым".

12 октября стало известно, что Сумская областная государственная администрация в связи с попаданиями города в "красную” зону карантина будет работать дистанционно.

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коронавирус карантин Укрзализныця поезд Сумы
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