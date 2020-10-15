На секретаря Полтавского горсовета Шамоту составили протокол за нарушение карантина

Александр Шамота планирует обжаловать протокол в суде

Александр Шамота планирует обжаловать протокол в суде

Фото: Facebook

На секретаря Полтавского городского совета Александра Шамоту составили админпротокол за акцию «Нет закрытию», которая состоялась 10 октября в Корпусном саду.

Об этом секретарь городского совета Александр Шамота сообщил в своем телеграмм-канале, сообщает RegioNews.

Составленный админпротокол Шамота планирует обжаловать в суде:

Платить ничего не собираюсь и протокол обжалуем в суде, как и все протоколы, которые сегодня антиконституционным способом выписывают на предпринимателей Полтавы",- заявил секретарь городского совета.

Также он написал, что на сессии, которое состоится 21 октября, запланировали принять решение об иске в Окружной админсуд Киева относительно незаконности постановления Кабмина о карантинных зонах.

Напомним, ранее Шамота отказался переводить город на "оранжевую" зону и призвал все предприятия и перевозчиков работать в обычном режиме.

В свою очередь председатель Полтавской ОГА призвал местных политиков не спекулировать на теме карантина ради рейтингов и придерживаться карантинных ограничений ради сохранения жизни и здоровья людей.