В Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки подтвердили 1987 новых случаев, 27 больных умерло и 500 выздоровело

За прошедшие сутки подтвердили 1987 новых случаев, 27 больных умерло и 500 выздоровело

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В Украине с начала эпидемии Covid-19 обнаружили у 104 958 человек, из них 2 271 пациента умерли от осложнений и 52 235 человек выздоровели.