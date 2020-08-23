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23 августа 2020, 10:31 9

В Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

23 августа 2020, 10:31 9
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За прошедшие сутки подтвердили 1987 новых случаев, 27 больных умерло и 500 выздоровело
За прошедшие сутки подтвердили 1987 новых случаев, 27 больных умерло и 500 выздоровело
pixabay.com
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В Украине с начала эпидемии Covid-19 обнаружили у 104 958 человек, из них 2 271 пациента умерли от осложнений и 52 235 человек выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки в Украине заболели 1 987 человек, из них 159 детей, а также 88 медработников. Были госпитализированы 343 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 27 летальных случаев", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Киеве - 307, Черновицкой - 213 и Ивано-Франковской - 174 областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область –3592 случая;
  • Волынская область – 5102 случая;
  • Днепропетровская область – 1966 случаев;
  • Донецкая область – 1234 случая;
  • Житомирская область – 2821 случай;
  • Закарпатская область – 6987 случаев;
  • Запорожская область – 1331 случай;
  • Ивано-Франковская область – 7805 случаев;
  • Кировоградская область – 764 случая;
  • г. Киев – 11 814 случаев;
  • Киевская область – 4952 случая;
  • Львовская область – 13 111 случаев;
  • Луганская область – 243 случая;
  • Николаевская область – 981 случай;
  • Одесская область – 5909 случаев;
  • Полтавская область – 642 случая;
  • Ровенская область – 8460 случаев;
  • Сумская область –1165 случаев;
  • Тернопольская область – 4626 случаев;
  • Харьковская область –7493 случая;
  • Херсонская область – 334 случая;
  • Хмельницкая область – 1946 случаев;
  • Черновицкая область –8926 случаев;
  • Черкасская область –1286 случаев;
  • Черниговская область – 1468 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 21 августа выявили 2 328 новых случаев инфицирования коронавирусом, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

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