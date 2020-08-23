В Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
В Украине с начала эпидемии Covid-19 обнаружили у 104 958 человек, из них 2 271 пациента умерли от осложнений и 52 235 человек выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За прошедшие сутки в Украине заболели 1 987 человек, из них 159 детей, а также 88 медработников. Были госпитализированы 343 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 27 летальных случаев", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Киеве - 307, Черновицкой - 213 и Ивано-Франковской - 174 областях.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область –3592 случая;
- Волынская область – 5102 случая;
- Днепропетровская область – 1966 случаев;
- Донецкая область – 1234 случая;
- Житомирская область – 2821 случай;
- Закарпатская область – 6987 случаев;
- Запорожская область – 1331 случай;
- Ивано-Франковская область – 7805 случаев;
- Кировоградская область – 764 случая;
- г. Киев – 11 814 случаев;
- Киевская область – 4952 случая;
- Львовская область – 13 111 случаев;
- Луганская область – 243 случая;
- Николаевская область – 981 случай;
- Одесская область – 5909 случаев;
- Полтавская область – 642 случая;
- Ровенская область – 8460 случаев;
- Сумская область –1165 случаев;
- Тернопольская область – 4626 случаев;
- Харьковская область –7493 случая;
- Херсонская область – 334 случая;
- Хмельницкая область – 1946 случаев;
- Черновицкая область –8926 случаев;
- Черкасская область –1286 случаев;
- Черниговская область – 1468 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 21 августа выявили 2 328 новых случаев инфицирования коронавирусом, 37 больных умерло и 657 выздоровело.
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