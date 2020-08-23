"Состояние тяжелое": пресс-секретарь "Батькивщины" подтвердила инфицирование Тимошенко Covid-19
У лидера партии держится температура до 39 градусов
У лидера партии держится температура до 39 градусов
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела на коронавирус. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Об этом официально сообщила пресс-секретарь партии Марина Сорока, передает RegioNews.
Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", - написала она.
Ранее, в СМИ сообщили, что кроме Юлии Тимошенко на коронавирус заболели и другие члены семьи Тимошенко - дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.
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