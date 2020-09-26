В Украине снова антирекорд: зафиксировано 3833 случая COVID-19
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 3833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве - 447 человек. 8 больных в столице умерли, 132 человека выздоровели.
Кроме того, 380 случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской области, 284 - в Тернопольской, 264 - в Одесской. Еще 201 случай заболевания обнаружили на Днепропетровщине.
Всего с начала эпидемии в Украине заболевание подтвердили в 195 504 человек.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Винницкая обл - 5784 (+131)
Волынская обл - 7500 (+138)
Днепропетровская обл - 5118 (+201)
Донецкая обл - 2964 (+113)
Житомирская обл - 5531 (+128)
Закарпатская обл - 9580 (90)
Запорожская обл - 3568 (+140)
Ивано-Франковская обл - 13212 (+132)
Кировоградская обл - 1069 (+17)
г. Киев - 21492 (+447)
Киевская обл - 8571 (+141)
Львовская обл - 19636 (+171)
Луганская обл - 938 (+44)
Николаевская обл - 2875 (+93)
Одесская обл - 12734 (+264)
Полтавская обл - 1844 (+92)
Ровенская обл - 11928 (+154)
Сумская обл - 3549 (+75)
Тернопольская обл - 12863 (+284)
Харьковская обл - 16870 (+380)
Херсонская обл - 1000 (+46)
Хмельницкая обл - 5531 (+170)
Черновицкая обл - 13902 (+166)
Черкасская обл - 3570 (+111)
Черниговская обл - 3875 (+105)
Напомним, в Украине за прошедшие сутки болезнь диагностировали у 3565 человек, 1675 пациентов выздоровели, умерли 70 человек.
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