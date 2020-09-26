В Украине снова антирекорд: зафиксировано 3833 случая COVID-19

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 16 сентября, тогда обнаружили 3584 случая

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 16 сентября, тогда обнаружили 3584 случая

Фото: flickr

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 3833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве - 447 человек. 8 больных в столице умерли, 132 человека выздоровели.

Кроме того, 380 случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской области, 284 - в Тернопольской, 264 - в Одесской. Еще 201 случай заболевания обнаружили на Днепропетровщине.

Всего с начала эпидемии в Украине заболевание подтвердили в 195 504 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 5784 (+131)

Волынская обл - 7500 (+138)

Днепропетровская обл - 5118 (+201)

Донецкая обл - 2964 (+113)

Житомирская обл - 5531 (+128)

Закарпатская обл - 9580 (90)

Запорожская обл - 3568 (+140)

Ивано-Франковская обл - 13212 (+132)

Кировоградская обл - 1069 (+17)

г. Киев - 21492 (+447)

Киевская обл - 8571 (+141)

Львовская обл - 19636 (+171)

Луганская обл - 938 (+44)

Николаевская обл - 2875 (+93)

Одесская обл - 12734 (+264)

Полтавская обл - 1844 (+92)

Ровенская обл - 11928 (+154)

Сумская обл - 3549 (+75)

Тернопольская обл - 12863 (+284)

Харьковская обл - 16870 (+380)

Херсонская обл - 1000 (+46)

Хмельницкая обл - 5531 (+170)

Черновицкая обл - 13902 (+166)

Черкасская обл - 3570 (+111)

Черниговская обл - 3875 (+105)

Напомним, в Украине за прошедшие сутки болезнь диагностировали у 3565 человек, 1675 пациентов выздоровели, умерли 70 человек.

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